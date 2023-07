Daichiè ancora alla ricerca della sua nuova avventura professionale dopo la fine della storia d’amore con l’. Il nazionale giapponese aveva raggiunto un accordo con il Milan ma l’addio di Paolo Maldini e Frederic Massara ha cambiato totalmente lo scenario. La nuova dirigenza rossonera ha deciso di puntare su Christian Pulisic come eventuale trequartista e ha abbandonato definitivamente questa opzione interessante sul mercato.- Nelle ultime settimane la Lazio aveva iniziato a lavorare seriamente su Kamada su precisa indicazione di Maurizio Sarri.Le condizioni sono state considerate eccessive dalla Lazio che ha deciso di interrompere la trattativa.Per Kamada ora restano delle situazioni in Spagna, con Atletico Madrid e Real Sociedad interessate e delle offerte dall’Arabia Saudita. Anche la Roma si era interessata ma le richieste degli agenti del giapponese non hanno premesso di iniziare una vera e propria trattativa.