Un blitz in piena regola., l’agente di, ieri ha raggiunto Dimaro, sede del ritiro del Napoli, per incontrare il presidente De Laurentiis. Insieme hanno seguito l’amichevole degli azzurri contro la Spal anche se la partita più importante hanno iniziato a giocarla proprio al fischio finale.Le basi erano già state poste in primavera, ora si tratta di entrare nella fase operativa. C’è già una base d’intesa per rinnovare il contratto fino al 2028 con opzione fino al 2029. Va trovata invece quella sulle cifre perché il georgiano vorrebbe quantomeno raddoppiare l’attuale ingaggio da 1,3 milioni di euro netti a stagione. Filtra grande ottimismo di arrivare presto alla fumata bianca.Il miglior giocatore della scorsa serie A non può che fare gola sul mercato. Ma Kvaratskhelia non ha mai aperto alle proposte che gli sono arrivate dalla Premier League. Nel suo presente c’è solo il Napoli, nel futuro un rinnovo del contratto da definire. E dopo il summit di ieri questo obiettivo è sempre più vicino.