Inzaghi ha già in testa buona parte della formazione che scenderà in campo contro l'Atalanta. A partire dalla assenze: non ci sarà Lucas Leiva, il ginocchio del brasiliano si gonfia ancora sotto sforzo, lo costringe a dare forfait. Come riporta Leggo, sarà Danilo Cataldi a prendere il suo posto in cabina di regia.



FORMAZIONE LAZIO - Alla Lazio da quando ha 12 anni, Cataldi in questa stagione si è ritagliato uno spazio importante, come prima alternativa a Lucas Leiva. Ha segnato gol pesanti, e Inzaghi gli darà anche questa chance. Altri ballottaggi: Jony in svantaggio su Marusic, che però non è al meglio, Caicedo dovrebbe giocare titolare al posto di Correa.