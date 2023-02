Lazio – Sampdoria: 1-0: salva il risultato due volte in avvio di secondo tempo su due follie di Marusic. Spettatore nel resto del match.: torna titolare in A dopo sei partite e fa capire da subito che il posto vorrebbe riprenderselo in pianta stabile. Spinge senza sosta dall’inizio alla fine, ma gli manca sempre il tocco decisivo negli ultimi metri. (dal 39’s.t.: non ha fatto toccare un solo pallone buono a Gabbiadini. In anticipo sistematico su tutti i lanci lunghi doriani. Costretto al giallo – che gli costa la squalifica a Napoli – per tamponare una sciocchezza di Vecino: ordinato sia in marcatura, sia in impostazione. Sempre affidabile negli appoggi palla a terra.: Miracoloso il salvataggio nel primo tempo su Cuisance. Poi fa correre un paio di brividi inutili a tutta la difesa con due appoggi sbagliati in apertura di ripresa e si mangia l’1-0 scivolando al momento del tiro.: frettoloso nelle scelte. Troppo approssimativo quando c’è da chiudere le giocate e le combinazioni con i compagni. (dal 39’s.t.: alterna momenti in cui ispira fiducia e tranquillità a tutta la squadra, ad altri nei quali sbaglia appoggi semplici per troppa frenesia. (dal 11’s.t.: dà un cambio di passo al centrocampo, ma una sua leggerezza costa il giallo a Casale): ha provato tante volte ad incantare con le sue magie senza successo. Gliene è venuta una sola, che vale tre punti.: tanti spunti interessanti, ma manca la sostanza. Trova con facilità le imbucate per i compagni, ma quando tocca a lui concludere si perde in un bicchier d’acqua.: viene lasciato troppo solo davanti, soprattutto nei primi 45 minuti. Nel secondo tempo spara in curva un’occasione incredibile da dentro l’area piccola.: lotta come un indemoniato su ogni pallone e prova ad infilarsi in ogni spazio possibile per scardinare la difesa blucerchiata. Non trova il gol anche per un pizzico di sfortuna. (dal 11’s.t.: al rientro dopo l’influenza prova qualche guizzo dei suoi, ma si vede che non è al top)All.: la Lazio crea tantissimo ma finalizza poco, soprattutto nel primo tempo. Servirà questo gol di Luis Alberto a far capire che si può tirare anche dalla distanza senza cercare sempre, per forza, la giocata negli ultimi metri?