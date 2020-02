Lazio-Spal 5-1



Strakosha 6: Praticamente spettatore non pagante, ogni tanto interviene nel palleggio difensivo e poco altro.



Bastos 7: Inzaghi lo preferisce a Luiz Felipe, difficile non vederlo, per via di una capigliatura tutto meno che sobria. Fa una partita decisa, ogni tanto perde la posizione ma tanto non ne approfitta mai nessuno. Quando si spinge in avanti l'Olimpico si esalta, ogni tanto ha dei momenti-attaccante veramente belli da vedere.



Acerbi 7: Floccari è uno che di area ne sa qualcosa, ma pure Acerbi non scherza. Molto attento come sempre, pulito e non sbaglia niente.



Radu 6,5: Non inizia benissimo - un paio di uscite in ritardo e qualche passaggio sbagliato, poi la Spal decide di uscire dal campo praticamente, la Lazio si esalta e le preoccupazioni diventano molto limitate.

(Dal 26' st Vavro s.v.)



Lazzari 7,5: Altro ex dell'incontro, grazia Berisha e spedisce il pallone sul palo, senza particolari rimpianti visto che poi Caicedo realizza subito dopo. Una freccia, lancia Immobile sul terzo gol dopo un dribbling ubriacante, serve l'assist per il gol di Adekanye. La sua stagione è in crescita continua, si sta assestando su livelli altissimi.



Milinkovic 7: Pronti via, salva un pallone destinato a rete. In questa meravigliosa orchestra non sarà il tenore principale, ma corre tantissimo, aiuta, troneggia su tutti i colpi di testa. Si becca un giallo abbastanza strano per un brutto tocco su Floccari, nel secondo tempo qualche tocco veramente pregevole e qualche leziosismo per lo spettacolo. Che bello il pallone per Lazzari sul gol di Adekanye!



Leiva 7: Davanti alla difesa soffre solo qualche sprazzo della Spal all'inizio, poi torna in grande spolvero, tiene bene la posizione, gioca una grande partita in fase d'interdizione. Una vera sicurezza, un lucchetto di quelli davvero buoni.



Luis Alberto 7,5: In settimana si è parlato molto delle sue condizioni, il pallone per Lazzari che scatena il secondo gol della Lazio è una risposta più che esauriente. Ed è solo l'inizio: tutta la partita è una novena di tocchi pregiati, visione di gioco, pezzi da genio. Se la Lazio è deliziosa da vedere e divertente, lo deve anche al suo numero 10, che è un maestro di bellezza.



Lulic 7,5: Spizza il pallone sul primo palo che propizia il gol del vantaggio Lazio di Immmobile, dopo un derby in apnea si rifà con una prestazione solida, forte, importante. Quella che serve, da capitano vero. Fa 350 con la Lazio, e scusate se è poco.

(Dal 15' st Jony s.v.)



Caicedo 8: Prende subito una bella botta, facendo tremare i tifosi presenti allo stadio. Non sarà magari Giroud, ma c'è un motivo se in settimana Adani ne ha parlato benissimo e a Roma i tifosi lo mano: è utile alla squadra, fa un lavoro enorme e ha cominciato a segnare tanto. Il primo gol è un rigore in movimento, il secondo di prima intenzione da bomber vero. Esce ad inizio secondo tempo, Inzaghi lo fa riposare.



(Dal 3' st Adekanye 7: Grossa chance per l'ex Liverpool: si vede subito che ha tantissima voglia, tifano tutti per un suo gol. Gli sbarra la porta Berisha, la Nord gli canta: "Che ci frega di Giroud, noi c'avemo Bobby-gol". La fiducia c'è, quando arriva pure il gol l'Olimpico esplode, tutti vanno a congratularsi. Scene da spogliatoio-famiglia).



Immobile 8,5: E segna sempre lui: apre la partita al posto giusto, al momento giusto, come i veri bomber. Una prestazione monstre, va fortissimo, trascina i suoi, esalta lo stadio. Il secondo gol è una perla rara per bellezza e tenacia. Ne ha fatti 25 in 21 partite, unico nella storia della Serie A con Angelillo. L'Olimpico sta assistendo alla storia del calcio italiano che si fa Guinness dei record.





All. Inzaghi 7,5: I suoi partono forte, risposta immediata ad un derby opaco. La mettono in banca, si divertono, giocando un gran calcio. Il mister voleva Giroud dal mercato, si "consola" con una coppia d'attacco da lustrarsi gli occhi: Immobile e Caicedo ne fanno 2 a testa, l'atmosfera all'Olimpico - con ottima risposta di pubblico - è magica, questa Lazio continua a volare altissima, e fa veramente divertire i suoi tifosi. Tris di partite veramente importante, cosa c'è di meglio di un poker per iniziarlo?