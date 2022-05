Lazio-Hellas Verona 3-3: chissà se i tifosi inglesi riusciranno ogni tanto a vedere una sua uscita su un cross nell’area piccola. Anche con i piedi stasera non è perfetto. Non una gran prestazione per salutare la Lazio dopo 10 anni.: parte a rallenty regalando spazio a Lazovic, che infatti è libero di crossare dopo pochi minuti per il gol dell’1-0. Cresce, soprattutto nella concentrazione, col passare dei minuti.: un paio di belle chiusure per concludere un annata non esaltante. (dal 1’s.t.: promosso. Prestazione senza sbavature all’esordio. Per poco non riusciva anche a sventare il 3-3.): troppo leggero il tentativo di chiusura su Lasagna. E anche poco prima Simeone gli sbuca alle spalle con troppa facilità. È ai titoli di coda la sa avventura laziale, ma poteva finire decisamente meglio. E non solo per oggi...: partita attenta la sua. Spinta costante sulla sinistra. Puntuale nelle chiusure in diagonale.: dominante in mezzo al campo come al solito. Nel primo tempo poteva sfruttare meglio i larghi spazi concessi dal Verona. Nel secondo sale definitivamente in cattedra e prova in tutti i modi a bagnare la sua (molto probabile) ultima in biancoceleste con un gol.: finale di campionato nettamente in crescendo per lui. Dopo la buona prova di lunedì, oggi replica e tiene salde le redini del centrocampo. (dal 26’s.t.: standing ovation per un giocatore che è stato un perno per la squadra fino agli ultimi istanti dell’ultima partita.): l’Hellas è molto lungo in campo e lui poteva buttarsi di più negli spazi. Prestazione comunque solida in fase di contenimento. Da migliorare però la precisione degli appoggi nello stretto. (dal 33’s.t.: un po’ irruento, ma efficace in fase di interdizione ): lucido e generoso nel regalare a Cabral la sua prima gioia in biancoceleste. Poi si mette in proprio per fare il 2-2 e fa quasi un numero dei suoi sull’imbucata di Pedro. Si fa valere anche in ripiegamento aiutando Lazzari su quel lato. I laziali lo avrebbero voluto vedere così tutta la stagione.: riscatta la scialba prestazione di Torino con una rete che riapre la partita. Un bel modo per salutare tutti dopo sei mesi non esaltanti. (dal 26’s.t.: dinamico. Fa vedere che qualche numero ce l’ha. Avrà tempo per crescere.): quelli del Verona non gli risparmiano calci e spintoni - il più delle volte andando oltre i limiti del regolamento – per cercare di frenare i suoi sprint. Anche se i compagni giocano il pallone con più continuità dall’altro lato, lui è comunque propositivo nel primo tempo. (dal 2’s.t.: inventa un filtrante che non esiste per servire Felipe Anderson, poi ribatte a rete la conclusione. Una sola giocata per dimostrare che lui fa un altro sport rispetto a buona parte di questa Serie A)All.: Sono serviti due sganassoni ai suoi per svegliarsi, ma dopo i primi venti minuti la squadra ha preso possesso del gioco - pur con qualche svarione di troppo – rimettendo in piedi il match e portando a casa il risultato.