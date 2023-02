Lazio – Cluj: 1-0: supera la prova d’appello, dopo le incertezze mostrate in passato. Certo, di tiri il Cluj ne ha fatti davvero pochi.: sanguinoso il pallone perso al 15’, da cui nasce il rosso a Patric. Prova a rendersi utile con le sue accelerazioni, ma Kransniqi vince nettamente il duello sulla fascia.: poteva fare di più in occasione dell’espulsione di Patric, per contrastare meglio l’avversario. Unica pecca nella sua partita, ma è grave per le conseguenze.: calcola male il tempo dell’intervento su Krasniqi, ma il rosso sembra davvero troppo severo.: fatica un po’, soprattutto con l’uomo in meno, ma alla fine porta a casa la pellaccia contro gli affondi di Deac e Manea. (dal 15’s.t.: contiene le discese degli avversari senza rischiare quasi nulla): spreca tre buone occasioni per usare il piatto del piede invece che tirare di collo pieno e buttare giù la porta. La sua fisicità però è fondamentale in mezzo al campo per tenere alto il baricentro pur in inferiorità numerica. Partita di grande sacrificio per lui.: Aveva iniziato molto bene, ma viene sacrificato da Sarri dopo l’ingenuità difensiva che porta al rosso di Patric. (dal 15’p.t.: personalità e grinta per tamponare la situazione di emergenza. E non era facile entrando a freddo, dopo tante settimane fuori.)prestazione di nuovo ai livelli di inizio stagione. Tanta legna a centrocampo per alleggerire la pressione su Milinkovic.Giocatore ritrovato per Sarri.: pennellata d’artista per servire Immobile e sbloccare la gara. Generoso nell’aiutare la squadra a tutto campo in inferiorità numerica. (dal 36’s.t.: dieci minuti per riprendere confidenza col campo dopo tanto tempo in panchina. Ci mette voglia e agonismo per farsi notare): torna a segnare e questo basta per strappare una sufficienza in un’altra serata dove sono sembrati comunque evidenti i segni di scarsa lucidità fisica e mentale in questo momento della stagione. (dal 15’s.t.: dà tutta un’altra vivacità all’attacco. La sua esperienza sui palcoscenici internazionali si fa sentire eccome): preso a calci per 90 minuti, ogni volta che prova a scappare via. Soprattutto nella ripresa il suo fraseggio nello stretto con i compagni di reparto manda più volte in bambola la difesa rumena.All.: Pawson gli rovina i piani tattici dopo un quarto d’ora. Adatta la squadra con un 4-4-1 di emergenza e i suoi uomini non perdono lucidità ed equilibrio. E alla fine il risultato sta persino stretto alla Lazio.Scuffet 6; Manea5,5, Matias 5, Burca5,5, Camora5,5; Deac 6 (da 1’s.t. Petrila 6), Boateng 5,5 (dal 1’s.t. Cvek 6), Muhar 6 (dal 15’s.t. Hoban 5,5), Krasniqi 6,5; Yeboah 6 (dal 36’s.t. Janga s.v.), Birligea 5 (dal 15’s.t. Malele 5,5) All.: Petrescu 5.