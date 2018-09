Empoli-Lazio 0-1

Strakosha 6,5: nel primo tempo salva il risultato con un grande riflesso su una conclusione ravvicinata di Acqua.

Wallace 6: stilisticamente non bellissimo da vedere, è sempre molto efficace in fase di disimpegno.

Acerbi 6,5: guida la difesa dei biancocelesti con autorità, senza dubbio il migliore del pacchetto arretrato.

Radu 6: gioca una gara pulita, senza strafare né commettere errori.

(Dal 9’ s.t. Caceres 6: contribuisce a proteggere il risultato positivo per la sua squadra.

Marusic 6: riesce più volte ad arrivare sul fondo senza però creare particolari pericoli alla difesa azzurra.

Parolo 6: si muove poco senza palla e fatica a trovare la posizione. Nell’unico inserimento di tutta la gara trova un gol pesantissimo che regala i tre punti a Simone Inzaghi.

Lucas Leiva 6: nel primo tempo non riesce a far viaggiare la palla con la consueta rapidità ed efficacia. Cresce nella ripresa e la squadra ricomincia a girare

Milinkovic Savic 5,5: alterna tocchi da campione ad errori si supponenza.

(Dal 22’ s.t. Correa 6,5: molto più mobile di Milinkovic, si rivela arma preziosa nei contropiedi. Nel finale colpisce anche un palo.

Lulic 6,5: nel duello con Di Lorenzo sulla fascia, il capitano laziale riesce sempre a liberarsi per il cross e o la scarico. Infatti la rete del vantaggio nasce da un suo cross che in qualche modo Parolo riesce a mettere in rete.

Luis Alberto 6: gioca molti palloni e cerca spesso di verticalizzare il gioco, ma da uno come lui ci si aspetta sempre qualcosa di più.



(Dal 76’ Durmisi 6: aggiunge corsa e sostanza agli undici in campo).



Immobile 6: corre molto su tutto il fronte d’attacco ma le uniche occasioni capitano nel finale. Terracciano dice due volte no.

All. S. Inzaghi 6: la Lazio brillante e particolarmente prolifica della scorsa stagione è uno sbiadito ricordo. Stavolta la rimedia con esperienza e fortuna, ma deve lavorare per ritrovare i suoi uomini più talentuosi.