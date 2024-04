Roma - Lazio 1-0Qualche brivido nel primo tempo su una respinta non perfetta e un rinvio sbilenco su Lukaku. Può fare poco sul colpo di testa di Mancini.un paio di palloni sbucciati male in area hanno fatto mancare più di qualche battito ai tifosi. Soffre un po' nel confronti fisico con Lukaku, quando non riesce a giocare d'anticipo.si perde Mancini sull'1-0 e spezza le gambe alla Lazio nel suo momento migliore del primo tempo. Seconda partita steccata consecutiva dopo la Coppa Italia. Il suo adattamento ala difesa a 3 inizia a essere un problema per la Lazio. (dal 1's.t.rischia solo sul contropiede che El Shaarawy stampa sul palo. Poi non si fa mai sorprendere fuori posizione.)

Si prende ogni tanto qualche licenza poetica di troppo nella gestione del pallone, ma resta granitico su tutti gli interventi. E quando si propone davanti diventa un incursore in più. Fino all'ultimo lotta su ogni pallone.prova a risponde colpo su colpo nel duello fisico con El Shaarawy, ma ogni tanto si addormenta sul pressing avversario. (dal 35' s.t.più preoccupato di tenere a bada Pellegrini che di dare una vera mano alla manovra. Comunque importante il suo lavoro in interdizione.arriva spesso a rimorchio in zona offensiva e crea più di qualche apprensione alle retrovie giallorosse. Recupera tanti palloni. Evitabile invece il giallo a metà primo tempo. (dal 24' s.t.: il suo ingresso non aggiunge nulla. Peccato che sarebbe lui l'uomo di maggior qualità in rosa.)

senza Zaccagni e Luis Alberto la responsabilità di dare fantasia alla manovra offensiva è tutta nei suoi piedi. Defilato sulla fascia però perde gran parte del suo potenziale.ci mette un po' a capire come muoversi per non farsi anticipare dai difensori. Più pericoloso quando può sprintare, ma di occasioni ne crea poche. (dal 1' s.t.prova a inventare qualcosa tra le linee per innescare gli inserimenti da dietro, ma poi diventa preda facile delle marcature avversarie.)svaria su tutto il fronte offensivo aiutando a cucire il gioco tra i reparti. Gli manca solo lo spunto decisivo per far male negli ultimi metri. Giusto annullare il suo gol.

: fa tanto movimento ma non riesce a essere innescato come servirebbe per rendersi pericoloso. (dal 1' s.t.: dà un po' più di vitalità all'attacco, ma non combina granché)All.: non convince del tutto la scelta di tener fuori Luis Alberto, ma non è nei singoli in formazione il problema. L'impressione è che di armi vere in questa squadra per ribaltare le partite ce ne siano davvero poche.