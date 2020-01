Lazio-Sampdoria 5-1



Strakosha 6,5: Inizia da spettatore, si fa trovare pronto su un tiro deviato. Sicuro, ma lo può far vedere praticamente solo da tifoso aggiunto, la Samp non lo impensierisce quasi mai. Sul gol di Linetty non può nulla.



Patric 6,5: Si sta ritagliando sempre più spazio come terzo, per via delle sue doti di palleggio. Comprende i suoi limiti - non è un centrale di ruolo - e cerca di minimizzarli. Prova brillante, esalta il pubblico con un intervento in rovesciata.



Acerbi 7: Attento, preciso, fisico: si fa sempre sentire con la sua difesa, aiuta i compagni, tiene il reparto. La partita non è difficile, ma lui è sempre impeccabile.

(Dal 21' st Vavro: s.v.)



Radu 6,5: Una certezza, come sempre. Preciso, deciso, attento. Una partita diligente, esce perché diffidato, per evitare rogne.

(Dal 4' Bastos 7: Entra, e segna: una bella settimana per lui, bissa la rete in Coppa Italia. Sotto porta è più freddo di molti attaccanti).



Lazzari 7,5: Viene cercato molto di più, meno alto di Jony ma quando riesce a duettare con Milinkovic è una gioia per gli occhi. Veloce, velocissimo, sembra davvero difficile stargli dietro. Un treno.



Milinkovic 6,5: Comincia maluccio, qualche appoggio sbagliato, controlli così così. Piano piano cresce, insieme alla squadra, contribuisce a demolire il centrocampo della Samp. Praticamente a spallate.



Leiva 7: Davanti alla difesa è sapiente: i suoi movimenti sono precisi, un ticchettio di tocchi, corse precise, palloni strappati. Un insegnante sulla mediana.



Luis Alberto 7,5: Suo il primo squillo del match, suoi i primi applausi. E non saranno gli ultimi: giocate, qualità, idee. Diciamo che la Samp aiuta, ma vederlo giocare è una specie di festival del bello. Fa quello che vuole: prova a segnare su angolo, prova di trivela una cosa inaudita per sorprendere Audero. Un monumento, fategli un monumento!



Jony 6,5: Grossa chance per lo spagnolo dopo la convincente prestazione in Coppa Italia. Inizia altissimo, ai limiti della follia, spesso oltre la linea del fuorigioco: sono indicazioni di Inzaghi, e premiano. Buona prova, pulita e coraggiosa, bene perfino in ripiegamento, e per lui significa tanto.



Caicedo 7: Lestissimo a trasformare in rete una deviazione maldestra di Audero. Duetta spesso con Luis Alberto e Immobile, sempre lucido, è un attaccante pieno di fosforo e muscoli. Non fa rimpiangere un pur ottimo Correa. Esce con l'ovazione dei tifosi.

(Dal 13' st Adekanye 6,5: L'ex Liverpool prende un giallo inutile ma entra bene, propositivo e voglioso. Propizia il rosso di Chabot).



Immobile 9: Pronti via, fa a sportellate con Chabot, e il suo tiro deviato diventa vincente per il tap-in di Caicedo. Segna il calcio di rigore del raddoppio, salta Audero e fa pure il terzo. Un altro penalty gli regala il pallone. 23 reti in campionato a gennaio: siamo di fronte ad un attaccante che verrà ricordato per molti anni all'Olimpico, e non solo.





Inzaghi 8: I suoi partono a razzo (Immobile parte a razzo), vogliono con forza l'undicesima vittoria consecutiva. Quando questa squadra gioca così è deliziosa, godibile, spettacolare. Difficile capire dove può arrivare, ma è certo invece il merito di questo allenatore. A Roma stanno vivendo un sogno, e molto del merito è suo.