parate di grande livello su Zaccagni e Di Carmine e sempre attento anche sui palloni alti.: sicuramente meglio nel secondo tempo, quando trova più spazi anche per ripartire in avanti.(dal 20' s.t.sul rigore subito fa praticamente tutto lui. Prima si fa soffiare la palla e poi sgambetta in area l'avversario. Il resto della gara è sempre giocata con grande incertezza.ci pensa lui a mettere una pezza alle disattenzioni del compagno. Sceglie bene i tempi dell'intervento e si posiziona in modo giusto sulle ripartenze avversarie.un poco di irruenza in mento nei contrasti avrebbe sicuramente giovato sulla sua prestazione.(dal 43' s.t.uomo gol e uomo assist. Con la sua tecnica fa quello che vuole e corona la sua gara anche con un gol su punizione.(dal 44' s.t.nel primo tempo si nasconde un poco dall'azione poi prende coraggio e cerca di smistare meglio il pallone.partita sufficiente. Fa il suo senza azzardare una giocata più complicata.fa spesso a spallate con i difensori avversari, ma ci mette corsa e voglia.(dal 20' s.t.usa bene il fisico e riesce a farsi valere su ogni pallone che tocca)cerca sempre di inserirsi tra le fitte maglie gialloblù. La sua caparbietà viene ripagata con un bel gol.(24' s.t.non ci mette la stessa grinta e convinzione nel finalizzare l'azione come il suo compagno.)sempre al centro delle azioni offensive dei suoi, lotta e si rende spesso pericoloso, oltre al primo gol che raddrizza la gara su rigore.Lazio che si sblocca nel secondo tempo, anche grazie ai cambi giusti dell'allenatore. Serve continuità