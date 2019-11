Lazio-Lecce 4-2



Strakosha 7: Il Lecce si fa vedere in avanti, prova a tenere impegnata la difesa e il classe '94 viene sollecitato spesso e volentieri. Su Babacar nella ripresa fa un intervento da copertina. Para il rigore di Babacar e il VAR lo premia annullando il gol a Mancosu.



Patric 6: Babacar lo tiene parecchio impegnato, spesso lo salta. Si impegna, ci prova, l'attenzione non gli manca ma il gap fisico è evidente. Prova a mantenere la calma, salva su Calderoni nella ripresa. Quando Inzaghi vede il Lecce in forcing lo toglie.

(Dal 28'st Bastos s.v.)



Luiz Felipe 6,5: Al centro della difesa in questo rimpasto di governo operato da Inzaghi, prova a sfruttare rapidità e chiusure. Se la cava abbastanza.



Acerbi 7: Lotta, si muove bene anche nel ruolo di terzino sinitro, prova in tutti i modi a contenere le offensive frizzantine del Lecce. Dopo la prestazione brutta di giovedì contro il Celtic ritrova smalto e attenzione. Mette dentro un cross da terzino vero.



Lazzari 7: Spesso gli rivolgono attenzioni non gradite, buttandolo un paio di volte platealmente fuori dal campo nemmeno fosse Smackdown: lui ricambia con un buon numero di cross. Viene spesso chiamato in causa, e questa è quasi una novità assoluta.



Milinkovic-Savic 7: Si trova in quel periodo particolare che capita a tutti, nella vita quotidiana: sembra non riuscirgli niente. Ma lui non è una persona comune: quando non gli riesce nulla, tira fuori la zampata del gol del vantaggio, pesantissimo. Si guadagna con furbizia il calcio di rigore trasformato da Immobile.



Leiva 5,5: Si becca un giallo nel primo tempo che ne condiziona un po' la sua prestazione, non riesce ad esprimersi al meglio, tanto che Inzaghi lo toglie.

(Dal 6' st Cataldi 6,5: Entra per ridare smalto alla gara: davanti alla difesa fa il suo, corre tanto e alza il baricentro dei suoi).



Luis Alberto 6,5: Accende lui la partita con un'azione travolgente, è in forma e si vede, spreca clamorosamente la palla-gol del nuovo vantaggio Lazio dopo il pareggio del Lecce ed è un vero peccato: era meglio di un calcio di rigore.



Lulic 6: Si perde Lapadula sul gol ma la spizzata di Rossettini lo manda fuori giri. Non al meglio, un po' opaco ma la quantità non gli manca mai.



Correa 7,5: Trova il quinto gol in Serie A dopo una bella imbucata di Luis Alberto, si muove bene, prova spesso il pallone di prima in una partita complicata, contro un avversario coriaceo. La apre e la chiude lui: qualcuno gli aveva chiesto i gol, eccoli.

(Dal 40 st Berisha s.v.)



Immobile 6,5: Inizia così così: si sbatte molto a destra e sinistra senza combinare granché. Molto nervoso, si becca un giallo per proteste sul rigore sbagliato da Babacar. Poi l'impennata del suo match: gol su rigore e assist per Correa al bacio. Lo timbra sempre, il suo cartellino: è un impiegato del gol. Fa sempre le stesse cose, segna.





All. Inzaghi 7: In campionato la sua Lazio continua la striscia positiva: dopo la sconfitta contro il Celtic il Lecce è stato duro da digerire, ma i suoi ce l'hanno fatta, in una partita anche divertente. Serviva come il pane una vittoria: la classifica dice Champions League.