Napoli-Lazio 3-1Lazio: nulla può sulle reti del Napoli. La prima, deviata da Luiz Felipe, lo beffa, mentre in occasione della seconda Insigne lo spiazza su calcio di rigore.: Insigne è un cliente difficile, ma riesce a contenerlo per quanto può.(dal 18' s.t.: ingresso difficile per lui, avendo giocando contro un Insigne in crescita).: è sua la sfortunata deviazione sulla conclusione di Fabián Ruiz che consegna il vantaggio ai padroni di casa. Mertens svaria tanto e gli fa perdere i punti di riferimento.: attento nel contenere gli inserimenti di Callejon(dal 18' s.t.: l'ingresso di Politano lo ha messo in difficoltà e proprio dal suo lato è arrivato il 3-1 finale).: manca la solita spinta con la sua straripante velocità. Il Napoli non concede spazio e lui non si rende pericoloso(dal 38' s.t.).quando si accende è sempre pericoloso, manca però il supporto dei compagni.: scivolata alla disperata su Mertens, ma regala così il rigore che vale il 2-1 al Napoli(dal 42' s.t.).: bloccato in mezzo al campo, non riesce a venire fuori con le sue qualità.: ottima spinta sull'out mancino. Nasce da un suo inserimento il gol del pareggio che vale il trentaseiesimo gol di Immobile. Prezioso anche con le diagonali difensive.: con un Napoli ben piazzato serve qualche spunto e lui ogni tanto lo trova. Ma non basta(dal 42' s.t.).: sempre Ciro, trentasei volte Immobile. Raggiunge Higuain in vetta alla classifica a quota 36 gol pareggiando il record dell'argentino.: la sua Lazio questa sera è lenta e poco cattiva. L'obiettivo principale era quello di regalare il record ad Immobile, che ha sì raggiunto Higuain, ma non lo ha superato.