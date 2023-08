Lazio – Genoa: 0-1: imprecisa la sua respinta corta sul gol di Retegui. Si riscatta parzialmente nella ripresa con un paio di interventi che sventano potenziali pericoli.: nuova stagione, vecchi limiti: arriva tante volte sul fondo ma non azzecca mai il cross. Impreciso anche in fase difensiva.: i due trequartisti del Genoa hanno un altro passo e per questo va in difficoltà. Gli manca ancora qualcosa al livello di condizione atletica.: fuori posizione in occasione del gol del Genoa. Si vede che non è ancora al meglio della condizione.: si addormenta sulla respinta di Provedel, tenendo in gioco Retegui. Assente ingiustificato in fase offensiva (dal 20’s.t.: con lui in campo almeno sono cominciati ad arrivare dei cross tesi in area): sottotono e fuori fase. Nel primo tempo perde tantissimi palloni, da uno dei quali nasce la ripartenza che porta al gol dello 0-1. Deve ancora capire bene come muoversi in questo nuovo contesto di gioco. (dal 20’ s.t.: impatto irruento, ma prova almeno a dare una scossa ad un reparto a tratti soporifero): prova a dettare i tempi, ma è troppo compassato e spesso finisce per muoversi fuori tempo, subendo il pressing a metà campo dei genoani. (dal 33’ s.t.: non ha grandi occasioni per rendersi pericoloso)a centrocampo è il più propositivo. Prova almeno ad accendere la sterile manovra di squadra con qualche giocata delle sue.: prova tante accelerazioni, ma non salta quasi mai l’uomo. (dal 20’s.t.:il talento c'è. Deve solo capire al più presto come metterlo al servizio della squadra): reclama un rigore inesistente alla mezz’ora. Fino a quel momento era rimasto quasi avulso dal gioco. Fa a sportellate con tutti i difensori, ma finisce spesso per inciampare sul pallone.: si innervosisce per un paio di falli non fischiati dall’arbitro. Non riesce a trovare spazi e tempi giusti per i suoi strappi.: qualcuno avvisi la Lazio che è iniziato il campionato. Primo tempo impalpabile. Più confusione che idee e occasioni concrete nella ripresa. Anche il passaggio al 4-4-2 non ha dato alcun frutto.