: Non gli viene richiesto nessuno ‘straordinario’, ma sull’ordinario non sbaglia niente.: Fa il suo, non rischia mai niente e si limita alla giocata più facile. Una ricetta non complicata, ma efficace.: Controlla bene Dessers neutralizzando qualsiasi tentativo in porta dell’attaccante grigiorosso.( 12’s.tassolve al suo compito senza difficoltà bloccando la per altro scarsa iniziativa grigiorossa. Prende anche un palo): Okereke è trasparente e in parte è anche merito suo che lo controlla senza alcuna difficoltà.(33’s.t.: Non spinge praticamente mai, ma pressa quanto basta a bloccare le iniziative grigiorosse.: Con Milinkovic Savic chiude ogni varco alla Cremonese a centrocampo. Meno ‘bello’ ‘del serbo, ma certamente un giocatore di quantità(dal 21’ s.t.gioca poco più di 20 minuti senza poter inventare nulla di particolare): regista basso della squadra, non vistoso ma efficace in una giornata comunque tranquilla.: Disegna l’assist perfetto dell’uno a zero per la Lazio, segna il terzo gol, è sempre pericoloso. Partita da incorniciare.(33’s.t.: Prestazione senza infamia e senza lode, ma la sufficienza è ovvia in una gara vinta così facilmente: Segna due gol e ne sfiora almeno altri 2. Incontenibile, immarcabile e pure assistman in occasione del quarto gol di Pedro.: Non stava benissimo e per questo gioca un filo sotto alle aspettative. Resiste comunque per un tempo e spiccioli del secondo. Sufficienza meritata.( dal 12’ s.t.Entra a ripresa avviata e nel giro di 20 minuto segna il gol del poker laziale)All.: La risposta migliore dopo il 5-1 preso in Coppa, anche se il calendario lo ha favorito proponendogli la sfida con la matricola Cremonese.