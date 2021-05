Sassuolo-Lazio 2-0







Strakosha 5,5: il tiro di Kyriakopoulos è angolato, ma forse non così irresistibile. Berardi dal dischetto lo spiazza.



Marusic 6: controlla bene Boga, che non arriva mai al tiro. Più propositivo nella ripresa.



Parolo 5,5: regista arretrato della squadra, comanda la difesa, lancia e imposta. Chiusure importanti in più di un’occasione, tranne quando atterra in area Caputo e causa il rigore.



Radu 5,5: a differenza di Marusic con Boga, il rumeno qualche volta va in difficoltà se Berardi lo punta. Certamente non impeccabile.



Lazzari 6,5: specialmente dopo l’uscita di scena di Correa diventa il pericolo numero uno per i neroverdi. Il duello tra lui e Kyriakopoulos è di quelli all’ultimo sangue. Fa espellere il greco, ma poi si spegne.



(dal 41’ s.t. Armini s.v.)



Akpa Akpro 6: alterna cose buone a errori che non ti aspetti. Mezzala destra all’inizio nel solito 3-5-2, fa l’interno del 4-4-1-1 insieme a Leiva dopo l’infortunio di Correa.



(dal 34’ s.t. Moro s.v.)



Leiva 5,5: l’arbitro Prontera a un certo punto sembra fischiare ad ogni suo intervento. È così che nasce la punizione che porta in vantaggio il Sassuolo, da un fallo di Leiva sulla trequarti. Duro.



(dal 34’ s.t. Escalante s.v.)



Cataldi 5,5: inizialmente fa la mezzala sinistra, poi, dopo l’ingresso di Fares, passa a fare il trequartista nel 4-4-1-1 ridisegnato da Inzaghi. Ma lo spunto gli manca. All’ingresso di Moro torna a centrocampo.



(dal 41’ s.t. Bertini s.v.)



Lulic 5,5: qualche passaggio sbagliato di troppo, stasera. Non in gran forma, un po’ troppo macchinoso.



Correa s.v.



(dal 18’ p.t. Fares 6: entra al posto dell’infortunato Correa e si posiziona in fascia. La spinta c’è, la volontà pure. A volte tenta di strafare)



Muriqi 6: la Lazio priva di Milinkovic vede in lui la sola torre rimasta. A parte questa soluzione rimane poco da menzionare.







All. Inzaghi 5,5: mette in campo la Lazio come può, tra infortuni e squalifiche. Dopo il cambio Correa-Fares passa al 4-4-1-1. Il Sassuolo comunque è sembrato superiore, persino in dieci.