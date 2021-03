: salva il risultato con un miracoloso intervento su Stryger Larsen, sigillando il vantaggio biancoceleste.: dalle sue parti i bianconeri non riescono a sfondare. Prestazione sicura e di grande sostanza.(dal 41’ s.t.: si limita a contenere gli attacchi friulani, respingendo con efficacia Llorente prima e Okaka poi.: decisive le diagonali con cui chiude la porta ai padroni di casa.: non riesce a ripartire con velocità, soffrendo la tenacia di Stryger Larsen.: è suo il cross che permette a Marusic di depositare in porta il pallone dello 0-1 finale. Prova di grande sacrificio anche in fase di non possesso.: in mezzo al campo si vede poco. Gira palla in maniera intelligente.(dal 21’ s.t.: entra in un momento delicato, aiutando i compagni in fase difensiva): con la palla tra i piedi fa quello che vuole. Disegna calcio e crea superiorità numerica.(dal 29’ s.t.: va subito in difficoltà con De Paul, facendosi ammonire dopo pochi minuti): sua la rete che regala i tre punti alla Lazio. Bravo anche a schiacciare Molina in fase di ripartenza. Decisivo.: la retroguardia friulana riesce a contenerlo facilmente, annullando di fatto tutti i suoi tentativi.(dal 21’ s.t.: aiuta la squadra a ripartire e ad alzare il baricentro): ha sui piedi due occasioni per il raddoppio, ma spara a salve, graziando i padroni di casa.(Dal 29’ s.t.: ha pochi minuti a disposizione per dimostrare le proprie qualità): esce dal Friuli con tre punti in tasca, importantissimi per il prosieguo della stagione. Vittoria che permette alla Lazio di salire a quota 49 in classifica.