Lazio, le pagelle di CM: Marusic sbuca dal nulla, Gila è monumentale

Lazio – Juventus 1-0: salvifico su Chiesa nel primo tempo e su Cambiaso in avvio di ripresa. I 3 punti sono anche merito di questi interventi.: a tre, a quattro, al centro, sulla fascia, per lui non cambia nulla. Il passaggio alla marcatura uomo su uomo non gli crea problemi. Sublime la chiusura su Kean in scivolata al 15’ della ripresa.: Kean gli scappa via qualche volta. Si vede che deve ancora abituarsi alla difesa a 3.: Deve usare spesso le maniere forti con Chiesa (che comunque non fa nulla per restare troppo tempo in piedi). In qualche modo comunque riesce a contenerlo

: sbuca all'ultimo con un inserimento perfetto alle spalle del difensore. Un gol che fa iniziare con piede giusto l’era Tudor e che riscatta una partita mediocre per 90 minuti.: partita senza particolari sbavature. Pulito nella gestione dei palloni, senza forzature, e ordinato in fase di copertura. (dal 34’s.t: un tiro sbilenco dalla distanza in una situazione che poteva essere gestita meglio): Tudor lo ha rivitalizzato. Corre e lotta come non si era mai visto in tutta la stagione. (dal 34’s.t.: azzecca il cross per Marusic e dà un segnale forte a Tudor con il suo approccio al match dalla panchina)

: regala qualità alla manovra solo a sprazzi nel primo tempo. Si spegne nella seconda metà di gara.: quando parte palla al piede crea sempre apprensione ai bianconeri. Si accende però solo in alcuni momenti nel corso del match. (dal 37’s.t.: non riesce a trovare la posizione giusta tra le linee per supportare Castellanos. (dal 12’s.t.: dà maggior brio a tutta la manovra offensiva): fatica a trovare le misure con i compagni nel primo tempo. Sciupa due buone occasioni. (dal 12’ s.t. Immobile 5,5: un assist sprecato da Marusic e tanta fatica a tenere il confronto fisico con la difesa juventina)

All.: La sua Lazio rompe tutti gli schemi. Difende con la linea a quattro, imposta a tre, attacca in sette col riporto di due (sugli esterni) e non concede punti di riferimento ai bianconeri. Vittoria nel finale che dà subito il giusto slancio alla sua avventura.