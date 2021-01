Dopo i risultati delle dirette concorrenti laaveva un solo imperativo contro il: vincere. Nonostante lo svantaggio, i biancocelesti ribaltano il risultato e si rilanciano prepotentemente in classifica.: il portiere spagnolo un po’ per natura, un po’ per richiesta di Inzaghi rischia molto in fase di impostazione. Può farci poco sul gol di Caputo.: serata no per il difensore spagnolo. Perde palla lui sullo 0-1 del Sassuolo. In seguito spesso perde la posizione e una volta ammonito per non rischiare nulla Inzaghi lo cambia. (: il solito Parolo cinico. Nel momento del bisogno Inzaghi necessita della sua esperienza e lui si fa trovare pronto).: il Leone biancoceleste stasera va un po’ in sofferenza contro un attaccante dinamico come Caputo, ma tutte le chiusure più importanti sono le sue.: il romeno è sempre affidabile. Non rischia nulla e ancora una volta dimostra per quale motivo è considerato un titolare.: tanta corsa, tanto dinamismo e un assist perfetto per Immobile al 74’ che solo Marlon ben appostato davanti alla linea riesce a cancellare. (: dopo l’esordio in Coppa Italia il capitano esordisce anche in Serie A. Anche stavolta appena entrato è determinante a chiudere sul secondo palo un’azione pericolosa avversaria).: mancava Luis Alberto nel cuore della mediana, perciò il Sergente non aveva scampo. Tutti i riflettori erano su di lui, e lui, come spesso accaduto in questa stagione, ha risposto presente. Riacciuffa il risultato con un gran colpo di testa e dimostra di essere di una qualità superiore.: solita partita di sostanza per il regista biancoceleste, quest’oggi coadiuvato in fase di interdizione da Akpa Akpro. (: si mangia un gol incredibile al 90’, ma entra col piglio giusto e riscatta la prova opaca di giovedì in Coppa Italia).: non è stata la miglior partita dell’ivoriano in biancoceleste, ma come al solito è instancabile e da un suo recupero nasce il gol del 2-1.: fino al 72’ non era stata una buona prova quella del montenegrino. Poi però ha servito un assist al bacio per Immobile per il vantaggio della Lazio. Da lì ha preso fiducia risultando importante anche in fase difensiva spostandosi a destra.: il Tucu torna titolare, ma non è ancora al 100%. Nonostante ciò nel primo tempo è pericoloso in un paio di occasioni ed è suo il corner sul quale impatta Milinkovic per l’1-1. (: con il Tucu in riserva serviva maggiore fisicità, e Caicedo come al solito l’ha assicurata).: la sua non è una partita da 8, ma merita un voto così alto perché nel momento del bisogno lui c’è sempre per la sua Lazio. 13esimo gol in campionato, decimo contro il Sassuolo e 143esimo timbro in biancoceleste. Protagonista assoluto. (: nonostante i pochi minuti in campo l’attaccante kosovaro capisce perfettamente il momento e conquista di mestiere due falli vitali per far rifiatare i compagni. Poco cattivo al 90' su un'occasione d'oro).: quarta vittoria consecutiva in Serie A. La sua Lazio tra una difficoltà e l’altra continua a risalire la classifica. Nonostante le assenze il tecnico piacentino ottiene i tre punti contro un avversario ostico. Ora doppio confronto con l’Atalanta, nella speranza per lui che possa arrivare un difensore titolare. Inzaghi se lo merita.