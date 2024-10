Lazio, le pagelle di CM: Noslin sfrutta l’occasione, Pedro entra e segna di nuovo

Getty Images

Lazio – Genoa 3-0: sicuro nelle uscite alte. Risponde presente alla conclusione di Norton-Coffy in avvio di ripresa.: la terza partita di fila si fa sentire nelle gambe. Non poteva sovrapporsi anche oggi per tutti e 90 i minuti. Si limita al compitino fatto bene in marcatura, centellinando le energie nelle ripartenze.: lavora bene sugli anticipi. Bene anche con i piedi quando deve impostare dal basso.: Pinamonti e Thorsby escono con i lividi per aver sbattuto più volte contro il muro dello spagnolo. Si concede anche qualche scorribanda offensiva che crea scompiglio tra gli avversari. (dal 38s.t. Gigot sv)

: ogni accelerazione è una coltellata nelle maglie del pressing organizzato del Genoa. Sul gol del vantaggio c’è il suo zampino, su quello del 3-0 invece arriva proprio il sesto assist stagionale.: il cervello della Lazio. Cerca e trova sempre la soluzione più giusta per gestire il pallone. Buono anche il lavoro in ripiegamento. (dal 38’s.t. Castrovilli sv): recupera e ripulisce una quantità industriale di palloni. Non lascia spazio a Miretti di inventarsi granché per servire gli attaccanti.pochi spunti personali per saltare l’uomo. Sbaglia anche un paio di appoggi facili in contropiede vanificando la ripartenza dei compagni. (dal 15’s.t.: puntuale all’appuntamento col quarto gol stagionale, che chiude la partita)

: stanco dopo le fatiche di coppa. Resta in ombra, lontano dalla zona gol, imbrigliato nelle marcature dei centrocampisti del Genoa. (dal 15’s.t.: con lui Baroni passa al 4-3-3 per contenere il forcing del Genoa alla ricerca del pari. Mette il punto esclamativo sul match nel finale): in campo a sorpresa per il forfait di Zaccagni, sfrutta alla grande l’occasione sbloccando il match con un’invenzione di destro in buca d’angolo. Oggi si è rivisto per la prima volta lo stesso giocatore ammirato per sei mesi a Verona la stagione scorsa. (dal 32’s.t.: spreca una buona occasione servita da Pedro, ma poi si rifà con il contropiede da cui nasce il 2-0)

: si muove tanto e lotta su tutti i palloni, ma oggi i compagni non riescono a servirlo a dovere. E lui finisce per innervosirsi.: altra partita preparata, letta e gestita alla perfezione. Si vede la sua mano nell’aver creato una squadra che in campo si diverte.