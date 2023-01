Lazio – Milan: 4-0: sicuro su una conclusione dalla distanza di Tonali e nelle uscite alte. Brividi sulla punizione di Bennacer in avvio ripresa, sulla quale non sarebbe mai arrivato.: Messias gli crea qualche apprensione di troppo. Si fa pescare fuori posizione un paio di volte nel primo tempo. Poi riesce a prendere le misure.: Giroud annullato in collaborazione con Romagnoli. Prezioso anche in aiuto su Leao, quando Pioli lo alza accanto al centravanti.: non mostra alcun vacillamento al cospetto della squadra di cui era capitano fino giugno scorso. Perfetto su tutti gli interventi.: torna eccezionalmente a destra dal 1’ col preciso compito di tenere a uomo Leao, per contenerne le accelerazioni. Missione compiuta. Meritava il gol, ma alla fine il suo palo ha comunque premiato Zaccagni. (dal 32’ s.t.: entra a giochi fatti non deve fare molto): si fa trovare puntuale all’appuntamento col primo gol in carriera ai rossoneri. Ha scelto la partita giusta per tornare quel giocatore dominante che tutti conoscevano fino a novembre. (dal 37’s.t.sv): la sua miglior partita da quando gioca stabilmente da regista. Annichilisce Diaz e mantiente una calma olimpica per giostrare le ripartenze. (dal 41’s.t.s.v.): intensità e grinta. Bravo a non innervosirsi (come gli succedeva in passato) dopo qualche appoggio sbagliato nel primo tempo. Glaciale dal dischetto.: emerge alla distanza dopo una prima mezz’ora in ombra. Aveva confezionato un cioccolatino per Anderson nel primo tempo. Si è ripetuto poco servendo Marusic che poi ha preso il palo su cui si è avventato Zaccagni. (dal 32’s.t. Romero 6: riprende dimestichezza col campo tentando qualche giocata): non dà punti di riferimento venendo a giocare spesso il pallone fino a metà campo. Si sacrifica tanto per creare spazio ai compagni, che alla fine lo premiano con l’azione corale che porta al 4-0.: rasenta la perfezione. È una furia sulla fascia sinistra dove crea un pericolo ogni volta che sprinta. Bravo a dare i giri giusti al pallone per l’1-0 di Milinkovic. Lesto (e fortunato) sul tap-in del raddoppio (primo gol al Milan anche per lui).All.: la sua squadra si è mangiata il Milan. Azzeccata la mossa di mettere Marusic su Leao e di coprire le spalle a Zaccagni con Hysaj. Se ora gli arrivasse anche un briciolo di rinforzo dal mercato potrebbe iniziare davvero a pensare in grande in vista del girone di ritorno.