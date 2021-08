Si avvicina l'ultima amichevole della Lazio in vista dell'esordio in campionato fissato per sabato 21 agosto alle ore 20:45 ad Empoli. L'avversario odierno sarà il Sassuolo allo stadio Benito Stirpe di Frosinone. Fischio d'inizio alle 19:30, non più alle 19:00. Come riporta Il Corriere dello Sport Sarri nella seduta di ieri ha mischiato le carte, ma i base alle previsioni tra i pali è previsto Reina. Davanti a lui quartetto con Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi e Hysaj (Marusic leggermente affaticato, ieri solo palestra per lui). A centrocampo spazio per i soliti Milinkovic, Leiva e Luis Alberto, mentre in attacco ai lati di Immobile sono previsti Felipe Anderson e Correa.



La probabile formazione:

Lazio (4-3-3): Reina; Hysaj, Luiz Felipe, Acerbi, Fares; Milinkovic, Leiva, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Correa. All.: Sarri.