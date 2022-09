Prove tattiche in quel di Piacenza per la Lazio. Nella sede del miniritiro biancoceleste, in vista della sfida di domani contro la Cremonese, Maurizio Sarri ha condotto una seduta di rifinitura con pochi dubbi di formazione. L'unico assente è Lazzari. Zaccagni ha raggiunto i compagni, ma domani siederà in panchina, esattamente come Basic - che ha smaltito il problema al polpaccio accusato mercoledì - e Luis Alberto. Lo spagnolo lascerà infatti il posto a Vecino.



In porta confermato Provedel, fresco di convocazione in Nazionale. Davanti a lui torna la coppia Patric-Romagnoli, che ha dimostrato la maggior affidabilità fin qui. Ai lati Hysaj e Marusic. Milinkovic e uno tra Cataldi e Marcos Antonio - unico ballottaggio, col primo in vantaggio sul secondo - completeranno la mediana insieme all'uruguayano ex Inter. Davanti toccherà ancora a Pedro, e Felipe Anderson affiancare Immobile. Il mister, in sostanza, si affida a quelli che considera i punti cardine della rosa, per provare a rialzare subito la testa dopo la debacle in Europa League.