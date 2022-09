La sconfitta contro il Midtjylland ha fatto male a Sarri. Una debacle così inattesa ha generato inquietudine nel tecnico della Lazio, esternata nelle dichiarazioni post partita e proseguita anche nelle 24 ore successive. Secondo il Corriere dello Sport, il tecnico toscano avverte il peso di non essere ancora riuscito a portare un risultato, sotto questo punto di vista, anche dopo il mercato estivo di quest'anno.



Il pensiero di fare un passo indietro c'è. Ma Lotito non ne vuole sentir parlare. "Quello del tecnico è stato solo uno sfogo a caldo - il pensiero del patron riportato stamattina sul Messaggero - Resta al suo posto". Di sicuro però anche in società è attesa immediatamente una risposta sul campo. "E pensare che avevo pagato in anticipo anche gli stipendi di ottobre..." aggiunge il numero 1 del club. Allenatore e dirigenza pretendono quindi una reazione già contro la Cremonese. Poi si continuerà a lavorare sul medio-lungo periodo per far si che il black-out in Danimarca sia stato l'ultimo. Altrimenti, diventerebbe concreto il rischio che la provocazione del mister possa concretizzarsi e tramutare anche questa stagione in un anno 0.