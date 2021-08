Si avvicina sempre di più l’esordio ufficiale della Lazio di Sarri. Tra circa un’ora i biancocelesti scenderanno in campo per la prima giornata di campionato. L’avversario sarà l’Empoli al Castellani, uno stadio e un club ricchi di significati per il Comandante. Intanto arrivano le scelte ufficiali di quest’ultimo. Tra i pali del suo 4-3-3 la spunta Reina. In difesa, a destra vince il ballottaggio Lazzari, in mezzo largo alla coppia Luiz Felipe-Acerbi, mentre sull’out mancino Hysaj esordirà con la nuova squadra. A centrocampo ancora non si vedranno insieme i tre tenori Milinkovic, Leiva e Luis Alberto. Akpa Akpro sostituirà il Mago. Infine, in attacco a coadiuvare capitan Immobile ci saranno Felipe Anderson a destra e a sorpresa Pedro a sinistra.



Lazio (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Leiva, Akpa Akpro; Felipe Anderson, Immobile, Pedro. All.: Sarri.