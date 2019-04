Doppia distorsione per Milinkovic: ginocchio e caviglia destri, il serbo è out, salterà la prima sfida di campionato contro l'Atalanta. Sta lavorando duramente, lavora per rientrare il 15 maggio, per l'altra gara contro la Dea, la finale di Coppa Italia. Non è certo che riesca a giocarla dall'inizio, verrà valutato nelle prossime due settimane.



CONDIZIONI MILINKOVIC - Il serbo ha scontato lo stop di squalifica, ma salterà comunque la gara di domenica, e non solo. La caviglia destra preoccupa più del ginocchio, è gonfia, viene monitorata costantemente. I primi test indirizzeranno le possibilità di recupero, i tifosi della Lazio sperano possa scendere in campo contro l'Atalanta, in finale.