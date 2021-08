Al termine dell'amichevole vinta dalla Lazio contro il Twente ha parlato Lucas Leiva. Ecco come si è espresso il centrocampista brasiliano ai canali ufficiali biancocelesti: "Questa vittoria è importante, bisogna cercare di ottenere il risultato anche in amichevole. Ora riposiamo un paio di giorni e poi torniamo al lavoro in vista dell'inizio del campionato: avremo due settimane per farlo al meglio. Serve tempo per adattarci completamente alla filosofia di Sarri, abbiamo fatto un buon ritiro tra Auronzo di Cadore e Marienfeld. La strada è ancora lunga ma con disponibilità e voglia di imparare possiamo fare grandi cose".