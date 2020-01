Una volta del Liverpool, per sempre del Liverpool. Il giallo ingiusto rimediato da Massa in Coppa Italia ha fatto saltare i nervi a Lucas Leiva, che si è fatto buttare fuori. Il centrocampista brasiliano è pronto per il derby, è carico e vuole giocare la stracittadina. Ma si gode anche la sua ex squadra, il Liverpool dei record di Klopp.



LEIVA LIVERPOOL - Il brasiliano ha twittato semplicemente "Yes, senor", provocando l'immediata reazione dei tifosi del Liverpool, che lo hanno subissato di complimenti e amore. Due semplici parole, evocative: a Liverpool rappresentano l'inizio del coro dedicato dalla Kop a Bobby Firmino ("Yes, senor, Give the ball to Bobby and he will score"), autore del gol decisivo del 2 a 1 all'84' in casa del Wolverhampton, che ha regalato l'ennesima vittoria ai Reds (primi in classifica, tutte vittorie e un pareggio).