Lazio, l'esito del provino di Immobile: cosa filtra in vista del Genoa

Igor Tudor non si prende rischi in vista della semifinale di ritorno di Coppa Italia di martedì 23 aprile contro la Juventus, coi biancocelesti chiamati a ribaltare lo 0-2 di Torino. Nella seduta di rifinitura svolta oggi al centro sportivo di Formello, alla vigilia della trasferta sul campo del Genoa, capitan Ciro Immobile ha svolto ancora lavoro personalizzato e non sarà convocato per il match del “Ferraris”.



ANCORA FASTIDIO - L’attaccante della Lazio ha provato a forzare per anticipare la data del rientro, ma ha avvertito ancora fastidio al ginocchio sinistro, vittima di una distrazione al legamento collaterale interno in occasione del derby contro la Roma del 6 aprile scorso. Immobile spera dunque di potersi ristabilire del tutto per la decisiva sfida alla Juventus della prossima settimana o al più tardi per il successivo turno di campionato del 28 aprile, che vedrà la formazione di Tudor sfidare all’Olimpico l’Hellas Verona.