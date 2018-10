La Lazio lo sta proteggendo. Milinkovic è stato al centro del mercato estivo, ha iniziato la preparazione estiva in ritardo, il suo rendimento fino ad ora non è stato all'altezza. Il suo nome continua ad essere chiacchierato, soprattutto in Premier.



MERCATO LAZIO - Al Manchester Evening, lo scout Goran Milosavljevic ha voluto dire la sua sul giocatore: “Per me al momento non è pronto per giocare in Premier League. Non ha abbastanza qualità, deve migliorare nella fase di non possesso. Forse lo sarà tra qualche anno. Ha giocato il Mondiale e il suo valore è calato per le prestazioni offerte. Gerrard giocava nella sua stessa posizione e correva 14 chilometri a partita, con tanto di accelerazioni improvvise”.