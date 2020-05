Sergio Cragnotti ricorda lo scudetto vinto 20 anni fa dalla sua Lazio ai danni della Juventus, sconfitta a Perugia sotto il diluvio. L'ex presidente biancoceleste ha dichiarato in un'intervista al Corriere dello Sport: "Fu l'emozione più grande, inaspettata. Noi dirigenti, mia moglie e i nostri amici eravamo tutti seduti in tribuna Monte Mario. L'altoparlante dello stadio irradiava la radiocronaca e rimbombava nel cervello. Impressionante. Il collegamento iniziò quando il Perugia era già 1-0. Ricordo l'ansia, i timori, il prato riempito dai tifosi. Quello era il luogo più adatto per aspettare di capire come sarebbe finita. La squadra negli spogliatoi. Ritenevo ormai chiuso il campionato e avevo già firmato il contratto di sponsorizzazione con la Siemens, ad averlo saputo avrei firmato qualche giorno dopo incassando molto di più. Oggi fanno le cose che avevamo inventato noi, come le plusvalenze. Credo siano raddoppiate o triplicate le entrate di una volta".



"L'anno prima dello scudetto eravamo nettamente più forti del Milan, lo abbiamo dimostrato vincendo la Coppa delle Coppe e la Supercoppa europea. Colpa nostra, pensavamo di aver già vinto il campionato. Il rimpianto più grande è non aver vinto la Champions League, la soddisfazione più grande la Supercoppa europea vinta contro il Manchester United. Avevamo una squadra fortissima e abbiamo vinto meno di quanto avremmo potuto. Me lo ha detto pure Capello, che ho incontrato di recente. Poteva venire da noi, ma prendemmo strade diverse e arrivò Eriksson. Bravissimo, un grande psicologo che capiva gli stati d'animo e le situazioni. Ha raccontato che Simone Inzaghi ragionava da allenatore già quando giocava, ma nessuno lo avrebbe mai detto all'epoca. Mi piace la sua caparbietà, si merita la fortuna che ha. Sarei contento se ora Lotito vincesse lo scudetto".