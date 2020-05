Intervistato da Avvenire, Marco Ballotta ha parlato dello scudetto del 2000, vinto dalla sua Lazio all'ultima giornata, segnata dal diluvio del Curi di Perugia, costato la sconfitta alla Juve: ​"Quella domenica non toccava più a noi. La Juventus di Zidane, Pippo Inzaghi e Del Piero, aveva un punto di vantaggio e giocava contro un Perugia che non aveva più nulla da chiedere... E invece, è accaduto l’inimmaginabile. Colpa di Collina? Non sono d’accordo. Collina non ha sbagliato. La Juve piuttosto, specie nel primo tempo, mancò una quantità industriale di gol… e alla fine nel calcio ci sta che Davide batta Golia. Con il senno di poi dico che quello scudetto ce lo meritavamo, anzi era arrivato con un anno di ritardo".



SCUDETTO DI OGGI - "Prima dello stop la Lazio giocava il miglior calcio e ha battuto la Juventus due volte, in campionato e in Supercoppa italiana. È una squadra che ha trovato la continuità, quindi tutto è possibile. Strakosha? Ha ancora qualche difettuccio di fabbrica: esce poco dai pali e non comanda sempre la difesa con la giusta personalità, ma è giovane e può ancora migliorare, tanto".