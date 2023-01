I tifosi della Lazio non perdono l'occasione di stuzzicare i rivali della Roma: a Ponte Milvio, prima della gara contro la Fiorentina, è comparso uno striscione a firma degli ultras che recita: "Rispetto per Zaniolo". Il giocatore è finito nel mirino della critica dell'ambiente giallorosso dopo la rottura, la richiesta di cessione e il rifiuto al Bournemouth. Tutte cose che suonano come musica alle orecchie dei sostenitori biancocelesti.