Il presidente della Lazio, Claudio Lotito, ha virtualmente chiuso il mercato in entrata del club biancoceleste nonostante le trattative avviate e mai concluse per Luca Pellegrini e Federico Bonazzoli. Questioni legate all'indice di liquidità, anche se il presidente nega che i problemi siano economici.



EQUILIBRI DA PRESERVARE - "Bisogna preservare l'equilibrio di questo spogliatoio unito e compatto. Dopo tutta una serie di attente valutazioni, abbiamo deciso che non c'è bisogno di intervenire e non è un discorso economico, non c'è nessun problema, ma abbiamo un gruppo forte e competitivo in ogni settore di campo. Come vi avevo detto, Luis Alberto sta dimostrando di essere un campione, la squadra sta giocando benissimo davanti anche con Felipe Anderson. E Immobile è già tornato".