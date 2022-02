"Andate a pranzo fuori più spesso". Il pensiero dei tifosi della Lazio sui social ieri sera, dopo la vittora contro la Fiorentina, è stato praticamente unanime. Al termine di una settimana ricca di polemiche, sul campo i biancoceesti hanno dato prova di grande compattezza, come aveva chiedesto Sarri il giorno prima in conferenza stampa.



Di questa risposta positiva parla oggi anche Repubblica, sottolineando i passi avanti sotto il punto di vista del gioco e della tenuta difensiva. E il pensiero dei laziali è andato subito a quel pranzo di qualche giorno fa, voluto proprio dall'allenatore toscano per mandare un segnale di unità dello spogliatoio e tener lontane le dal gruppo le critiche piovute sulla società. Un gesto a cui sono seguite le parole dello stesso tecnico difronte ai giornalisti ("Dovrò far meglio con quello che ho a disposizione", ndr), che hanno levato ogni possibile alibi alla squadra per eventuali passi falsi. La prestazione sontuosa del Franchi significa che il mister ha toccato le corde giuste e che i suoi ragazzi hanno recepito il messaggio.