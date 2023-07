Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha parlato direttamente dal ritiro di Auronzo di Cadore, stimolato sui vari temi relativi al mercato:"Immobile? Ciro rimane, mica l'ho messo in vendita. State tranquilli. Adesso verrà su martedì Castellanos, che ha risolto burocrazie, visti e tutto il resto.. È una squadra che funziona, l’anno scorso abbiamo alcune situazioni da aggiustare e le stiamo aggiustando. Serviva un’altra punta ed è arrivata. È andato via Milinkovic e arriverà il sostituto. Non è che uno va al supermercato, compri uno e prendi 3. Così so’ boni tutti. Devi comprare i giocatori giusti e con la testa giusta. Io devo fare la squadra e so che devo fare. Oggi la prima priorità è il sostituto di Milinkovic. In regia ne abbiamo già tre, Cataldi, Marcos Antonio e Vecino"."Io faccio un discorso pratico e dico 'quello che devo fare lo so'. I confronti li abbiamo avuti prima della fine del campionato sulle esigenze che potrebbero migliorare la squadra. Bisogna dare le priorità e oggi sono queste. Serviva il sostituto di Immobile e l’abbiamo comprato. Abbiamo scelto uno dei migliori sul mercato. Speriamo che faccia quello che ha fatto fuori. È andato via Milinkovic certo non l’ho mandato via io, anzi ho cercato di tenerlo fino alla fine. Gli danno 20 milioni all’anno e ha deciso di andare via e ho detto va bene. Ora la priorità è sostituirlo. Tutto il resto è in aggiunta, verrà fatto. Stiamo già lavorando. Zielinski? I giocatori li scelgo io. Quando vedrete i giocatori parlerete. Sapevate che prendevo Castellanos? No. È uscito perché l'ho tirato fuori altrimenti non sapevate neanche chi fosse. Ricci? Che ne so, io i ricci li mangio con gli spaghetti"