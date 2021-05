Mentre sul campo si avvicina il derby (previsto stasera alle ore 20:45 allo stadio Olimpico), Lotito è pronto ad accendere un'altra stracittadina. Come riporta Repubblica il patron biancoceleste starebbe trattando con Radovan Vitek per ottenere i terreni di Tor di Valle. L'area che per anni è stata la prescelta della Roma per il nuovo stadio, potrebbe clamorosamente diventare la base della nuova casa della Lazio, ovvero lo "Stadio delle Aquile". Vitek sta cercando di piazzare i terreni che a breve acquisterà per 50 milioni di euro, e le trattative con Lotito sono iniziate. In un sol colpo Tor di Valle potrebbe scavalcare il Flaminio e i terreni sulla Tiberina.