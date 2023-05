Sarri stravede per Felipe Anderson e Zaccagni. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, per entrambi gli attaccanti della Lazio è in dirittura d'arrivo la trattativa per il rinnovo contrattuale.



L'accordo di Felipe Anderson con la Lazio scade nel 2024, va quindi prolungato al più presto. C’è già un’intesa di massima per portare la scadenza al 2027 con un ritocco dell’ingaggio, che passerebbe dagli attuali 2,5 milioni annui a 3 milioni.



Il contratto di Zaccagni scade nel 2025, dodici mesi più tardi. Ma anche per lui si sta lavorando da tempo per un prolungamento fino al 2027, con aumento dello stipendio dagli attuali 2 milioni a 2,5 milioni l’anno. Pure nel suo caso la trattativa è a buon punto. Così la fumata bianca per i rinnovi contrattuali delle due ali di Sarri potrebbe arrivare già nei prossimi giorni.