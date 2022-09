Tifosi laziali in ansia per le condizioni di Ciro Immobile. Ma l'attaccante, nonostante il problema fisico accusato in queste ore, resterà comunque in ritiro con la Nazionale. La non convocazione per la sfida di stasera della Nazionale contro l'Inghilterra sembra infatti essere solo una misura precauzionale. L'edema, per una contrattura alla coscia destra, rimediata in allenamento a Coverciano, non preoccupa più di tanto né lo staff né lo stesso giocatore. Il bomber di Torre Annunziata potrebbe dunque tornare a disposizione per l'ultima gara del girone di Nations League contro l'Ungheria, per poi fare rientro a Formello.