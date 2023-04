Lotito spara alto per Zaccagni. Diversi top club si stanno facendo avanti per l'ala sinistra biancoceleste, acquistata per 7 milioni due anni fa dall'Hellas Verona. In particolare il PSG sembrava il più intenzionato a provarci. Il verbo al passato è però diventato d'obbligo perché, come scrive oggi il Messaggero, il patron della Lazio chiede non meno di 50 milioni per sedersi al tavolo delle trattative.



La volontà della società capitolina è quindi chiara: alzare barricate per trattenere l'Arciere a Roma ancora a lungo. Infatti anche i discorsi sul rinnovo stanno andando avanti spediti, con l'accordo che sembra ormai a un passo. La firma sul prolungamento fino al 2027, con adeguamento di stipendio, è attesa a breve. Il classe '95 passerà dagli attuali 1,8 a 3 milioni netti l'anno.