, che diventa a questo punto unodai tentativi di sorpasso di Inter e Atalanta,dopo l'incredibile ko interno contro il Sassuolo che ha archiviato definitivamente le speranze scudetto. Il nervosismo accumulato a tutti i livelli per un rendimento inaspettatamente sottotono dopo la ripresa ha mandato, che ha fatto letteralmente tremare i muri dello spogliatoio dell'Olimpico subito dopo il ko di sabato scorso.- Il presidente biancoceleste vuole vederci chiaro eper ritrovare la condizione psico-fisica migliore in vista del finale di campionato. Ildi Lotito è che, al di là di un evidente problema di condizione atletica denunciato dallo stesso allenatore e da quei calciatori - Acerbi in testa - che sono arrivati quasi allo scontro col medico social Pulcini,(anche e soprattutto per ragioni economiche) e si ritrova a capo di una delle formazioni più in difficoltà dell'intera Serie A. Un danno di immagine che il presidente del club capitolino non può proprio digerire.- La testa è annebbiata ed è condizionata dagli ultimi risultati negativi (4 sconfitte nelle ultime 6), ma ciò che balza all'occhio principalmente è chee qualche infortunio di troppo ha finito per consegnare nelle ultime settimane una rosa ridotta all'osso a Inzaghi. Ecco perché, oltre al preparatore Ripert e al nutrizionista Fabbri (altro motivo di scontro tra i giocatori e parte dello staff e tra i componenti stessi dello staff medico e dei preparatori),. La gestione dei recuperi di alcuni atleti non convince e a questa si è aggiunto nelle ultime ore ilche, dopo un controllo medico svolto ieri in Paideia per il persistere dei guai al ginocchio che lo avevano costretto a un intervento di pulizia lo scorso febbraio,. Rivolgendosi però a uno specialista straniero, un segnale inequivocabile della scarsa fiducia nei confronti del reparto medico della Lazio. Inzaghi lo aveva ritrovato per la partita contro il Milan dello scorso 4 luglio, salvo riperdere immediatamente dopo uno dei perni della squadra capace di lanciare la sfida scudetto alla Juve prima di piombare in un vortice negativo che non conosce fine. E che potrebbe non risparmiare nessuno.