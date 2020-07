La Lazio è alla ricerca di alternative di qualità. Queste ultime partite di campionato hanno palesato i limiti di una rosa strutturata male nel suo complesso. E, come riporta LaLazioSiamoNoi.it, nel mirino di Tare e Lotito ci sono diversi giocatori: in difesa piace Kumbulla, come vice Strakosha c'è l'idea Consiglia, mentre per la fascia sinistra si pensa a Rose del Tottenham (ora al Newcastle). E a centrocampo? Occhi puntati su Dendoncker del Wolverhampton e Florentino del Benfica.