Maurizio Sarri resterà alla Lazio anche la prossima stagione? A giudicare dalla risposta di Claudio Lotito la conferma del tecnico toscano è scontata: "Ho un rapporto ottimo con l’allenatore - ha dichiarato il patron dei biancocelesti -. È uno degli artefici di questo risultato, ma non il solo. Il mister è una persona che dedica tutta la sua giornata alla Lazio, è un intossicato del calcio, amo definirlo così. Lo dico con grande soddisfazione, è un valore aggiunto per la crescita del gruppo. Insieme potremo fare e faremo grandi cose. La Lazio deve tornare a essere tra le big del calcio: abbiamo il centro sportivo più grande di Italia, uno dei migliori per stessa ammissione di Infantino che è venuto a farci visita. Facciamo tanto per mettere tutta questa organizzazione al servizio della squadra e raggiungere i risultati che voglio grazie all'apporto di tutti".