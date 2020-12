Continua il malumore in casa Lazio. Lotito è stanco dei risultati deludenti, e per questo motivo, recatosi a Formello nella giornata di mercoledì, ha strigliato tutti. Non se la sono certamente scampata il ds Tare e il club manager Peruzzi. Come riporta Il Messaggero però la tirata d'orecchie maggiore è toccata a Inzaghi. In più, Lotito starebbe pensando ad una proposta di rinnovo abbastanza ristretta: prolungamento fino al 2022 senza chissà quale rilancio economico, solo un piccolo aumento. Poi starà a Inzaghi decidere.