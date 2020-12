Archiviata la sfida in famiglia contro il Benevento, per la Lazio si avvicina il primo dei due big match che attendono i biancocelesti da qui alla fine del 2020. Domenica alle 20:45 allo stadio Olimpico arriverà il Napoli, squadra in salute, ma che avrà tre defezioni importanti di formazione.



La Lazio però dovrà andare oltre ciò. Servirà grande attenzione e voglia. Probabilmente è proprio questo che Inzaghi avrà detto ai suoi a centrocampo prima di iniziare la seduta pomeridiana di lavoro. Quest’ultima è stata composta da delle esercitazioni tattiche. Una partitella arancioni contro fluo. Da segnalare il rientro in gruppo di Vedat Muriqi. L'attaccante kosovaro sarà a disposizione contro i partenopei e quest'oggi ha agito in coppia con Immobile. Niente partitella tattica, invece, per Milinkovic. Semplice gestione per il Sergente, il quale è uno dei calciatori che stanno stringendo i denti nell’ultimo periodo poiché non è al meglio.



ASSENTI – L’allenamento odierno contava quattro assenti in totale sul campo centrale del Lazio Training Center. Innanzitutto il lungodegente Lulic. Il capitano biancoceleste dopo Natale tornerà a premere sull'acceleratore per tentare il recupero in vista del mese di gennaio. Assenti anche Fares e Leiva. L'ex Spal ne avrà per circa un mese dopo lo stiramento rimediato al polpaccio. 2020 concluso anche per il regista brasiliano. Infine c’è il capitolo Acerbi. Il Leone sta tentando un insperato recupero più per il Milan che per il Napoli viste le tempistiche. Oggi però non si è visto.