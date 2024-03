Lazio, Lotito: 'Ecco come ho scelto Tudor. Cessione? Invenzione, non vendo'

Il presidente della Lazio Claudio Lotito ha risposto a varie indiscrezioni, durante un’intervista a Il Messaggero.



LA SCELTA DI TUDOR - "Talmente scelto da tempo, che Sarri si è dimesso all'improvviso e noi abbiamo provato a convincerlo a restare. La verità è che a qualcuno dà fastidio che il sottoscritto sia riuscito a risolvere il problema in 24 ore al primo e unico appuntamento. Ho alzato il telefono, ho incontrato gli agenti e ricevuto l'apprezzamento di Tudor, che aveva rifiutato Napoli e Roma".



CESSIONE SOCIETA’ - "Non ho dato nessun mandato ad un gruppo di advisor per la ricerca di acquirenti che possano dare un aiuto né rilevare il club. Tutto falso, invenzioni allo stato puro. Non vendo".