Il presidente della, Claudioospite alla lezione tenuta dall'ex difensore Guglielmo Stendardo alla sede di Giurisprudenza della Luiss, ha dapprima confermato l'imminente arrivo del nuovo allenatore"Le scelte sono fatte sulla base di quelli che sono i convincimenti: questi devono essere funzionali a raggiungere gli obiettivi. Tudor Abbiamo visto una persona che sicuramente è in grado di indirizzare il gruppo avendo l'esperienza, il carattere e la possibilità di poter impiegare le risorse nel migliore dei modi"..Poi alcune parole sull'ormai ex tecnico Maurizio: "Io non ho parlato di tradimenti, è ora di finirla con queste cose. Ognuno deve fare il proprio dovere, io faccio il presidente, i calciatori i calciatori e l'allenatore l'allenatore. Io ho detto soltanto a domanda precisa che è stato un fulmine a ciel sereno: Sarri mi ha riferito di aver avuto la sensazione di essere stato tradito. Da chi dovete chiederlo a lui".Infine, il commento su quanto accaduto a Ciro Immobile , offeso per strada mentre era col figlio piccolo e la moglie: "".