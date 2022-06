Si lavora per piazzare gli esuberi in casa Lazio. Con la Spagna l'asse più caldo. A confermarlo oggi arrivano le parole dei ds di Maiorca e Sporting Gijon, interessate rispettivamente a trattenere Muriqi e Jony. Entrambi approdati in prestito a gennaio, si sono rilanciati e ora i due club vorrebbero trattenerli a titolo definitivo. Anche i due calciatori resterebbero volentieri, ma i riscatti non sono stati esercitati. Dunque sarà necessario trovare un accordo con i biancocelesti.



"Siamo in trattative e faremo del nostro meglio per avere Muriqi", ha dichiarato oggi Pablo Ortells, direttore sportivo del Maiorca, ai microfoni della radio spagnola Deportes Cope Baleares. Gli ha fatto eco il suo omologo del Gijon, Javi Rico, che a El Desmarque ha detto: "Jony ha già dichiarato pubblicamente le sue intenzioni, ma appartiene a un club con cui ha ancora due anni di contratto. Speriamo di trovare un accordo per farlo venire".