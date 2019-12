La Lazio ora vale tanto, tantissimo. La vittoria contro la Juventus ha certificato l'aumento di valore della rosa, che, come riporta il Corriere dello Sport ora ammonta a circa 119 milioni di euro. L'incremento è evidente, la crescita anche, Lotito ha per le mani un vero e proprio tesoro.



IL TESORO DI LOTITO - Quasi tutti i giocatori in rosa valgono di più, molto di più. A partire dal portiere Strakosha, acquistato a 0 per la Primavera e che ora vale almeno 30 milioni; Luiz Felipe acquistato per 800 mila euro, ora vale almeno 20 milioni; Leiva che nonostante l’età ha raddoppiato il suo valore; Jony, che pure sta giocando poco, è stato preso quasi a zero sfruttando una clausola sul contratto; Cataldi, altro prodotto della Primavera, non andrebbe via per meno di 15 milioni; Luis Alberto, pagato 4 attualmente vale circa 80 milioni così come Ciro Immobile e Correa; continua invece a valere 100 milioni Milinkovic, arrivato in biancoceleste per quasi 9 milioni di euro; cresce anche il valore di Caicedo; da 2,5 a 15 milioni. 4 volte tanto almeno il valore dell'intera rosa, e Lotito gongola.