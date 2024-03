Decisione presa in tarda serata in casa: sarà Giovannia guidare la squadra dopo l'addio di Sarri. Lotito, dopo gli impegni che lo hanno tenuto bloccato in Senato per tutto il pomeriggio di ieri, si è recato a Formello verso l'ora di cena e lo ha comuncato al diretto interessato e alla squadra, con la quale ha avuto anche un duro confronto.Le dimissioni di Sarri sono state a titolo personale. Il suo staff rimarrà in carica almeno fino a fine stagione. La soluzione interna più facile quindi, sondata la disponibilità di Martusciello a proseguire il percorso, era a portata di mano per il presidente della Lazio, che ha messo così da parte i sondaggi per i vari Rocchi, Klose e Tudor svolti in giornata.In precedenza aveva guidato solo l'Empoli nella poco fortunata stagione 2016-17, terminata con 8 vittorie, 8 pari, 22 sconfitte e la retrocessione in B.Chiusa la carriera da giocatore, trascorsa prevalentemente tra Serie B e Serie C, nel 2006 Martusciello inizia il suo percorso da allenatore come vice della primavera dell'Empoli. Ai toscani aveva in precedenza legato le sue uniche esperienze in A e con loro trascorrerà la maggior parte del proprio cursus honorum, che lo porterà a prendere il patentino da allenatore.(oggi al Como). Nel 2017 entra nello staff di Spalletti all'Inter, poi ritrova Sarri alla Juventus due anni più tardi e in bianconero, sempre da vice allenatore, vince il suo unico scudetto. Nel 2021 passa quindi alla Lazio, al seguito di Sarri, e ora è pronto a raccoglierne i gradi per condurre in porto la nave biancoceleste in una stagione fin qui al di sotto delle aspettative in Serie A.